NBA季前分析-東部東南區》挖來巴特勒 熱火成領頭羊（系列六之三）

NBA季前分析 東部東南區

群雄崛起，強者為王！2019-20年NBA例行賽將於10月23日點燃戰火，本報針對東、西部共6區30支隊伍，逐區進行戰力分析及整體評比，比較各球團經由今夏選秀、交易等補強後，如何在新賽季拚出競爭力。

老鷹選秀補進新生代好手瑞迪許，著眼進化成雄鷹展翅重返季後賽。（法新社）

老鷹選秀補進新生代好手杭特，著眼進化成雄鷹展翅重返季後賽。（法新社）

魔術今夏以4年1億美元留下建隊核心伍切維奇（中）。（美聯社）

NBA東南區向來是東部最不被期待的一組，上季僅魔術搭上8強列車，黃蜂一哥沃克出走、巫師主控沃爾因傷持續缺陣，新賽季情勢皆不樂觀；本季熱火找來明星搖擺人巴特勒助陣，可望成為東南區的領頭羊。

巫師本季最大話題將聚焦在混血新星八村壘身上。（今日美國）

熱火本季找來明星搖擺人巴特勒（左）助陣。（法新社）

熱火在三巨頭王朝時代結束後，與季後賽漸行漸遠，主力中鋒懷特塞德季後離隊，但總裁萊里展現操盤智慧，交易來巴特勒接下隊史招牌魏德的火炬，盼藉由他穩定且出色的攻守表現，領軍再次躋身東部強隊行列。

魔術

留伍切維奇 戰力未提升

魔術上季驚奇闖進季後賽，今夏以4年1億美元留下建隊核心伍切維奇，力拚複製成功劇本再扮黑馬，但戰力未提升，ESPN分析，本季就算打進季後賽，可能又是首輪止步。

巫師

混血新星八村壘 受期待

巫師主打的後場雙槍勝利方程式在上季變調，以32勝、50敗寫下近6季最糟戰績，新賽季沃爾因傷歸期未定，單靠畢爾實在難以撐起一片天，最大話題將聚焦在混血新星八村壘身上，做為首位在NBA選秀樂透區被選中的日本球員，表現備受期待。

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老鷹

孕育新手展翅重返季後賽

近年在排名後段浮沉的老鷹，積極培養潛力新秀，除寄予厚望的二年生T.楊恩外，今年選秀補進重要拼圖杭特和瑞迪許，不追求短期戰績一飛沖天，而是著眼這批新生代好手未來進化成雄鷹，展翅重返季後賽。

黃蜂

重建計畫 只能自求多福

黃蜂未能留住在夏洛特深耕8年的沃克，補強也不如預期，以3年5800萬美元找來羅齊爾，但他上季表現普通，場均僅9分、3.9籃板，對比沃克的25.6分、5.9助攻有大幅落差，新一波的重建計畫只能自求多福。（記者吳孟儒）

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