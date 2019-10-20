轟韋帥個措手不及 洋基保命

韋蘭德（中）吞下今年季後賽第二敗。（歐新社）

首局雙轟 靠這4分贏

沙巴西亞19年大聯盟生涯畫下句點。（法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕面對背水一戰，又對上太空人王牌韋蘭德，洋基無所畏懼，首局就敲兩轟灌進4分鎖定勝局，終場就以4：1贏球，在美聯冠軍戰取得「續命第六戰」，目前仍以2勝3敗落後。

太空人王牌韋蘭德（前）首局挨2轟，尤其希克斯（後）的3分砲更是重傷害。（法新社）

第六戰今天早上8點回太空人主場應戰，雙方都未公布先發投手，很可能都採車輪戰；反倒是第七戰太空人已公布先發投手為柯爾，洋基則是塞維里諾。

今第6戰 太空人拚封王

昨役1局上太空人先馳得點，下個半局開路先鋒拉梅修開轟追平，隊史季後賽首局首打席開轟第5人，上一位是2009年基特，接著希克斯敲出直擊右外野標竿3分砲，洋基反超前，韋蘭德透露挨轟原因，「直球進壘位置不好，滑球沒有變化效果。」

希克斯8月初右手肘受傷長期缺陣，美聯冠軍戰及時歸隊，立即做出貢獻。面對巨投韋蘭德，希克斯表示，抓住好球積極出棒，這是團隊首局能拿4分關鍵。

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前役洋基守備發生4次失誤，攻守失序，最終以3：8落敗，把自己逼入絕境，拉梅修說，「前一場我們打得爛透了，面對背水一戰，這場我們谷底反彈的動能很大。」

洋基先發投手派克斯頓先發6局失1分拿下勝投，第7局「鐵牛棚」啟動力保不失順利守成，韋蘭德先發7局飆9K，失4分吞下今年季後賽第二敗。

沙巴西亞 告別大聯盟

洋基39歲老將沙巴西亞前天第4戰中繼登板，因左肩傷勢提前退場，昨被移出季後賽25人名單，19年大聯盟生涯畫下句點。生涯累計251勝的他說，「我投到自己不能投為止，或許這傷來得正是時候。」 前洋基教頭吉拉迪感性地說，「很榮幸能擔任你的教頭9年，我愛你。」昨贏球後，仍可見到包紮好左肩的沙巴西亞，和隊友擊掌慶祝勝利。

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