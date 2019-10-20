丹麥羽球公開賽》天后之戰 小戴力阻奧原登基

戴資穎今拚丹麥賽2連霸，同時捍衛球后寶座。（Badminton Photo提供）

日本奧原希望若拿下冠軍，週二將首度登上球后。（取自世羽聯官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級750系列丹麥羽球公開賽女單4強，在21：14、14：11領先時，因中國女將陳雨菲右腳扭傷棄賽，小戴取得對戰3連勝並連兩年叩關決賽，距離衛冕只差1勝，決賽對手為日本好手奧原希望，將在晚間6點準時登場（愛爾達體育3台直播）。

戴資穎昨有備而來，利用速度使對手疲於奔命，並把失誤降到最少。她認為自己首局適應場地風向快於陳雨菲，成為先馳得點的關鍵。

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陳雨菲傷退 戴資穎祝早日康復

本季共奪下4冠的陳雨菲，次局與戴資穎有來有往，但她在11：12落後時，因打滑扭傷右腳，即使尋求醫療暫停，回到場上打1球出界後，為避免傷勢加劇，選擇棄賽。

戴資穎透露，當下僅專注比賽，未注意到對手傷勢嚴重性，隨後在臉書上表示，「希望陳雨菲的腳不是太嚴重，早日康復。」

2連霸兼保球后 小戴拚雙贏

戴資穎拿到本季第4張決賽門票，將尋求今年第3冠，並為保住球后寶座繼續努力，她決賽將與奧原希望展開第10次交手，小戴過去對戰取得5勝4負優勢。戴資穎決賽得擊敗奧原，下週才能繼續以9萬3045分穩住球后位置。

世界排名第4的奧原，昨以18：21、21：12、21：16逆轉西班牙名將瑪琳，生涯首闖丹麥賽決賽；她若封后，下週將成為繼山口茜之後，第2位來自日本的世界球后。

男單方面，台灣一哥周天成昨在8強賽，兩局都錯過領先，最終以兩個17：21不敵世界排名第5的中國好手諶龍，苦吞對戰8連敗。

中國陳雨菲昨因扭傷腳踝而傷退。（取自世羽聯官網）

戴資穎對陳雨菲拿下3連勝。（Badminton Photo提供）

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