丹麥羽球公開賽》楊肉盧、王程配 「雙雙」突破自己

男雙組合「楊肉盧」盧敬堯（右）／楊博涵（左）頻頻下克上，最終寫下4強佳績。（資料照，記者劉信德攝）

混雙組合王齊麟（右）／程琪雅（左）遞補參賽殺到4強，王齊麟也感到意外。（資料照，中央社）

楊肉盧 不敵世界第1男雙

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今年丹麥羽球公開賽兩大驚奇男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵及混雙王齊麟／程琪雅，昨在4強雙雙不敵印尼組合，無緣決賽。

世界排名20的盧敬堯／楊博涵堪稱種子殺手，首戰打敗世界排名第8的丹麥最強男雙阿斯特魯普／拉斯姆森，8強又扳倒世界排名第3的中國組合李俊慧／劉雨辰，取得兩人在750等級賽事首張4強門票。

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盧敬堯／楊博涵4強以16：21、11：21不敵世界排名第1的吉德翁／蘇卡穆約，吞對戰2連敗。盧敬堯表示：「4強的對手真的很厲害，但我跟博涵都很開心在今年丹麥賽能有所突破，下週法國公開賽繼續努力。」

混雙寫歷史 王齊麟感意外

遞補取得參賽資格的王齊麟／程琪雅，一路過關斬將晉級4強，連王齊麟都大感意外，兩人也成為世界羽球巡迴賽去年改制後，台灣首組叩關750等級4強的混雙組合。

4強止步 王：被印尼組合虐了

王程配昨以兩個12：21敗給世界排名第7的喬丹／奧克塔維亞妮，王齊麟表示：「我們都知道印尼組合很強，一切就聽天由命盡力而為，只是最後有點被對手虐了。」

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