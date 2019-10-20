女子世界盃桌球賽》連4年晉8 鄭怡靜無緣連4牌

鄭怡靜連4年挺進女子世界盃8強，可惜連3年奪牌紀錄中斷。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜昨在2019年女子世界盃桌球賽首輪，以4：1擊退南韓宿敵田志希，連續4年挺進8強，但在晚間8強戰以0：4不敵今年世錦賽冠軍劉詩雯，中斷連3年奪牌紀錄。

世界排名第10的鄭怡靜，過去和田志希交手以5勝7負居下風，今年亞洲盃、南韓公開賽也都吞敗，不過這回她做足準備，一開賽就展現復仇決心，連拿3局；田志希隨後雖扳回一城，但鄭怡靜在第5局以11：8關門成功。

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鄭怡靜表示，現場球迷一開賽就很熱情地幫她加油，讓她充滿動力，最後一局面對田志希的反撲，她也告訴自己積極進攻、不要保守。

世界排名23的陳思羽，首輪面對4度在世界盃封后的劉詩雯，以1：4落敗，無緣8強。

對劉詩雯一勝難求

2016年勇奪世界盃亞軍的鄭怡靜，過去和劉詩雯交手7次還沒開胡，昨天還是找不到破解之道，前3局都在中段過後崩盤；第4局，背水一戰的鄭怡靜，多次搏殺得逞，以10：9聽牌，但隨後在相持時頻頻失誤，以10：12被逆轉。

持外卡參賽的美國女將張安，繼首輪以4：3扳倒世界排名第9的日本好手平野美宇後，8強戰再以4：3力退奧地利女將波卡諾娃，將和劉詩雯爭奪決賽門票，成為今年最大黑馬。另一場4強戰由第一種子中國朱雨玲對決新加坡女將馮天薇。

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