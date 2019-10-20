台灣裙襬搖搖焦點球星》N.柯達拚衛冕 姊妹內戰難免

美國N.柯達力拚2連霸。（資料照，記者林正堃攝）

N.柯達小檔案

2019台灣裙襬搖搖LPGA將於10月31日在林口美麗華球場點燃戰火，今年聚集包含5大賽冠軍及9名世界前10的好手，台灣由一姐徐薇淩領軍，力抗現任球后高真榮等國外頂尖名將，本報在開賽前，為讀者介紹本屆重點球星。

記者林岳甫／專題報導

美國21歲正妹N.柯達，去年在台灣賽喜迎生涯首座LPGA后座，今年球季成績平穩，世界排名居生涯最佳第8，她這次重返寶島，不僅要尋求衛冕，也將和坐擁5座LPGA冠軍的姊姊J.柯達（Jessica Korda）同場較勁。

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來自運動世家的柯達與姊姊情定高球，而爸爸佩特是1988年澳洲網球公開賽冠軍；弟弟塞巴斯丁是去年澳網青少年男單冠軍。

青少、職業首冠 離不開裙襬搖搖

柯達在2016年轉入職業，歷經42場賽事競爭，去年於台灣賽一圓冠軍夢。值得一提的是，柯達和裙襬搖搖基金會贊助之賽事非常有緣，2015年在裙襬搖搖贊助美國青少年高球協會舉辦「曾雅妮邀請賽」，贏得生涯首座青少年冠軍，去年則拿到轉職業後首冠。

柯達去年封后後，隨即接到姊姊的FaceTime來電祝賀，而柯達姊妹是繼瑞典索倫絲坦姊妹和泰國姊妹莫莉雅、艾莉雅後，史上第3對在LPGA稱后的姊妹檔，這次兩人於台灣同場較勁，成為本屆焦點之一。

柯達本季在澳洲女子公開賽奪冠，以及9月下旬出征歐巡賽再添冠軍，顯見狀況不俗。而邁入第9年的台灣賽，過去僅挪威名將派特森於2012、13年完成連霸，柯達本屆能否在「幸運地」台灣，成為史上第2位連莊的女將，值得關注。

柯達姊妹將在台灣裙襬搖搖上演內戰戲碼。（資料照，法新社）

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