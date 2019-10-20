捍衛桃園主場 鄭兆村拚3連霸

蘇麗文（紅衣左）與曾櫟騁（紅衣右）參與開場跆拳道演出。 （記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫、魏瑾筠、周敏鴻／桃園報導〕108年全國運動會開幕典禮昨在桃園巨蛋舉行，地主奪金希望男子標槍名將「黃金右臂」鄭兆村壓軸登場，以投擲方式點燃聖火，宣告本屆共1萬1500名選手及隊職員，將展開為期6天激烈廝殺。

今年全運會在桃園舉行，客家花傘也登上開幕典禮。 （記者陳志曲攝）

「不管你是哪裡人，在這裡，我們都是自己人。」蔡英文總統在致詞時表示，明年東京奧運，台灣已取得田徑、游泳、體操、射箭及射擊等5個運動項目共17席參賽資格，不論是全運會，或者是未來的各項體育競賽，選手們燃燒熱血、全力以赴，呼籲大家要幫助他們發光發熱。

高雄市進場時有一隻魚吉祥物陪同。 （記者陳志曲攝）

本屆全運會將有不少奧運及準奧運國手出賽，為所屬縣市力拚金牌。已斬獲奧運門票的鄭兆村，昨肩負點燃聖火重責大任，對自己首次榮膺此殊榮感到榮幸。鄭兆村上屆宜蘭全運會以78公尺62，險勝高雄市黃士峰的77公尺78奪金，而他日前結束世界錦標賽征戰後，回台灣就在國訓中心閉關訓練，期待能以最佳狀況完成3連霸，捍衛地主顏面。

「黃金右臂」鄭兆村昨為全運會點燃聖火。 （記者陳志曲攝）

除了鄭兆村，代表雲林縣的男子110公尺跨欄名將陳奎儒，今日先在預賽小試身手，他志在4連霸，也要尋求跨過東奧參賽門檻13秒32。

文姿云今挑戰4連霸

空手道部分，被視為奧運奪牌重點選手的「小清新」文姿云今日在女子55公斤級登場，挑戰4連霸；同日出場的好手谷筱霜是去年亞運金牌，本屆代表南投縣，尋求連兩屆於女子50公斤級摘金。

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