17歲新星王冠閎 100蝶再創新猷

王冠閎100公尺蝶式以52秒68摘金，改寫自己保持的全國紀錄。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在200公尺蝶式已達奧運A標的台北市17歲游泳新星王冠閎，昨在全運會首日男子100公尺蝶式決賽以52秒68摘金，也改寫自己所保持的全國紀錄。

王星皓（左二）800公尺自由式以8分03秒70奪金。（記者吳孟儒攝）

王冠閎在8月世青賽以52秒83刷新100蝶全國紀錄，200蝶則以1分56秒48達奧運A標，也讓他放下心中大石，壓力減少許多，在場上更能恣意發揮。

僅相隔兩個月，王冠閎再次改寫100蝶全國最佳，他表示，賽前就放在破個人紀錄為主，成績算滿意，目標為今天100公尺自由式，雖不是主項，但想拚自己的極限。

王星皓800自由式奪金

另名20歲好手王星皓，8月在香港公開賽以1分59秒44在200公尺混合式摘金達奧運A標，這次全運會表現備受期待，首日就幫台中市抱走兩面獎牌，分別是800公尺自由式以8分03秒70摘金，100蝶則以53秒96鍍銀。

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王星皓表示，首日比賽感覺很不錯，希望狀態能持續加溫，目標放在之後的200自跟200混，畢竟賽程進入後段，單日兩項對體力將是一大考驗。

雖在200混已提前收下東奧門票，王星皓仍將力拚400混，期許鎖定雙奧運A標，這次全運會以調整狀態為主，主戰場為12月的全美公開賽。

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