NBA季前分析西部西北區》雷霆送走雙巨頭 西部亂鬥誰突圍？

里拉德（資料照，美聯社）

金塊、拓荒者、爵士、雷霆上季皆殺進季後賽，僅灰狼被拒於8強之外，西北區毫無疑問是NBA競爭最激烈的一組，但經過今夏交易變動，雷霆送走雙巨頭徹底重建，其他隊伍在有限的補強中，誰能在西部大亂鬥中突圍值得期待。

約基奇（資料照，美聯社）

丹佛軍還要練練經驗值

NBA季前分析西部西北區

許久未嘗季後賽滋味的金塊，上季以一批青年軍打出名堂，搖身一變成為西部第2的強隊，今年保留約基奇、J.穆雷等主力，期許今年更上層樓，但美媒分析，西部球隊戰力接近，丹佛軍經驗稍嫌不足，闖進季後賽硬仗難免。

J.穆雷（資料照，法新社）

拓荒者 麥考倫（資料照，今日美國）

留住雙槍續戰力

拓荒者在里拉德和麥考倫帶領下，成績名列前茅，上季相隔19年勇闖西部決賽，今夏捧大約續留「後場雙槍」後，沒有太多薪資空間可運用，新賽季陣容調整有限，最大亮點為交易換來的懷特塞德，寄望他在中鋒諾基奇因傷缺陣期間，禁區發揮最大作用。

爵士沒能留住盧比歐、費佛斯為一大損失，但從灰熊換來康利，搭配米契爾以後場雙衛為進攻重點，再從溜馬挖角高砲塔波丹諾維奇，然鹽湖城軍團向來引以為傲的防守武器卻於熱身賽失靈，4連敗平均失分達128.8分，開季不免令人擔憂。

灰狼上季在明星搖擺人巴特勒出走後，以雙狀元湯斯和A.威金斯為進攻主體，戰績不盡理想，補強也不如預期，整體經驗及戰力明顯不足，只能期待來年。

請繼續往下閱讀...

在各隊紛紛展開軍備競賽的同時，雷霆反其道而行，送走P.喬治和魏斯布魯克，外界推估換來的保羅也被視為交易籌碼，目標換取更多重建資本，從一票新秀中打造下一個未來之星，重返榮光。

（記者吳孟儒）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法