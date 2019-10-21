全運會》「標」破大會紀錄 鄭兆村3連霸

鄭兆村昨在全運會男子標槍決賽以83公尺22締造新大會紀錄。（記者羅沛德攝）

「黃金右臂」鄭兆村於全運會男子標槍完成3連霸。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕「黃金右臂」鄭兆村昨在108年桃園全國運動會男子標槍決賽，以83公尺22打破由另一好手黃士峰於102年保持的78公尺82大會紀錄，完成3連霸壯舉，為本季畫下完美句點。

世錦賽失利 本季最大缺憾

鄭兆村今年首場賽事為2月高雄港都盃，提前為本季第一場大賽4月亞洲錦標賽備戰，使他整季出賽15場，堪稱生涯最疲倦的賽季。但他表現依舊穩定，不僅斬獲東京奧運門票，其中14場成績逾80公尺，本季最佳是8月鑽石聯賽年終總決賽擲出89公尺05。

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11月赴中移訓 整年總檢討

鄭兆村最懊惱日前世界錦標賽，決賽成績僅77公尺99排名第10。他坦言，今年鑽石聯賽表現不錯，原本替整季表現打80分，世錦賽卻前功盡棄變0分，他會勇敢面對失利，在11月中旬至天津移訓，檢討整年訓練、比賽等環節，瞄準最重要的奧運。

陳奎儒再拚東奧門檻

「台灣欄神」陳奎儒從5月開始拚東奧達標，卻遇上數次失利，日前特地剪頭髮改運，昨在男子110公尺跨欄預賽跑出13秒46，雖打破自己上屆締造的13秒58大會紀錄，還是未達13秒32奧運參賽門檻。

陳奎儒（右2）昨男子110公尺跨欄預賽跑出13秒46，破大會紀錄。（記者羅沛德攝）

今日晚間6點45分決賽，是陳奎儒本季最後一次拚達標的機會，他決定放寬心面對，並搞笑表示，「我會按照原本作息，先回飯店打電動放鬆，然後早點睡覺，屆時決賽全力衝，努力朝奧運邁進。」

楊俊瀚盼能3項奪金

「台灣最速男」楊俊瀚是100公尺、200公尺全國紀錄保持人，昨在100公尺預賽飆出全場最佳10秒35，而他本屆除了100公尺，還有200公尺及4X100接力賽，他期待3項都能奪金，並努力突破個人最佳成績及取得200公尺的奧運門票。

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