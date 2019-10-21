台灣隊昨天在2019年亞洲棒球錦標賽冠軍戰，老將姜建銘連續兩場建功，於5局上擊出2分打點二壘安打，為台灣拿回領先，配合王宗豪與劉致榮後援近6局無失分，還聯手投出12次三振，以5比4險勝日本隊，拿下暌違18年的亞錦賽冠軍，也是歷來第五冠；劉致榮火球連發，最快球速飆上158公里，賽後獲選本屆最有價值球員。（記者徐正揚）台灣隊昨在2019年亞洲棒球錦標賽冠軍戰，以5比4險勝日本隊，拿下暌違18年的亞錦賽冠軍，也是歷來第五冠。（記者林正堃攝）
棒球亞錦賽》劉致榮火球關門 台灣暌違18年奪冠
2019/10/21 05:30
劉致榮火球連發，最快球速飆上158公里，賽後獲選本屆最有價值球員。（記者林正堃攝）
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