亞錦賽》1分驚險射日 台灣隔18年奪冠

34歲老將姜建銘5局上的逆轉2分安打，是致勝關鍵。賽後他感性的說：「這支台灣隊，真的是全台灣人的驕傲！」（記者林正堃攝）

斬斷日本10連勝

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〔記者龔乃玠／台中報導〕「這支台灣隊，真的是全台灣人的驕傲！」姜建銘說。34歲老將姜建銘在5局上的一棒逆轉2分安打，加上左右護法王宗豪、劉致榮死守戰局，率隊以5：4斬斷王者日本隊2屆累積的10連勝，自2001年後再奪下亞錦賽冠軍，隊史第5座。

亞錦賽台日對決冠軍戰，台灣隊最後1分險勝日本，相隔18年奪冠。（記者林正堃攝）

台灣隊1分險勝日本，球員開心把總教練李盈南拋起。（記者林正堃攝）

台灣隊本屆找來林子偉和張育成助陣，張育成卻因鼠蹊部拉傷，昨天無法在冠軍賽出戰，就在少了一支大聯盟棒子之際，姜建銘扮演稱職四棒，在5局上3：4落後時，一棒從日本投手堀誠手中敲出二壘安打，送回逆轉致勝的2分，單場3安，連續2戰繳出猛打賞。

姜建銘胃痛奮戰 奪冠落淚

由於比賽張力過大，姜建銘敲完關鍵一擊後，突然胃痛發作，當場蹲在壘包上撫著肚子痛苦掙扎，場邊一度要出動擔架。他說，情緒太過高亢，整天肚子都不是很舒服，又沒有吃東西，衝到二壘時已經有點受不了。當總教練李盈南上場關心狀況，姜建銘卻告訴他，「我可以幫你撐完，我想帶著所有人拚完這場比賽。」他說張育成受傷沒辦法上場，很希望能帶動大家，為了這戰奮鬥。

姜建銘拚命還有個理由，父親暌違12年又出現在看台上，他在奪冠後哭紅著眼表示，「自從我在巨人隊東京巨蛋開幕戰（2007年）後，他就沒再來看過我比賽，我想成為他的驕傲，所以才會特別激動。」

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台灣隊贏得並不容易，在冠軍賽只剩5名投手可用，日本隊棒子又黏，幾乎每局都有攻勢，然而，左投王宗豪在連續2天出賽的情況下，死守全隊最多的3.1局，7局途中再交棒王牌守護神劉致榮，霸氣飆158公里火球成功關門。

台灣不只是奪下「6搶1」奧運資格賽門票，更抱走相隔18年的冠軍，雙喜臨門。李盈南表示，真的是很爽又很高興，「替我們業餘好手爭一口氣，每個選手都為榮譽拚命，能奪冠大家都很感動、很高興。」

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