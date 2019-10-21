亞錦賽》後援雙保險 賞日12張老Ｋ

王宗豪中繼3.1局、僅挨2安無失分，還賞出7張老K。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕面對日本前4局的逐局蠶食，台灣能拿回領先並澆熄對手攻勢，聯手後援5.2局的王宗豪、劉致榮功不可沒，兩人合力賞給日本12張老K，只被擊出3支一壘安打，劉致榮更是火球連發，最快飆出沸騰全場的158公里。

劉致榮後援2.1局，頻頻送出150公里以上的火球，連續送出5次三振，最快球速飆上158公里，獲選本屆最有價值球員。（記者林正堃攝）

亞錦賽個人獎

王宗豪中繼3.1局 無失分

日本開賽起連續4局都得1分，4局下沒打完以4：3首次超前，王宗豪緊急接替第2任投手鄭祐豪，先三振森下翔平再解決佐藤龍彥，化解繼續失分的危機，第5、6兩局卯起來送出5次三振，他用60球中繼3.1局、僅挨2安無失分，還賞出7張老K。

王宗豪指出，雖然前天複賽對中國才剛中繼2局，既然已經走到這個地步，就沒有累不累的問題，只要上場就盡力去投，勇敢攻擊好球帶，剩下的就交給老天，「第4局能守下來，我也覺得不可思議，當下腦袋很空。」

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王宗豪第１次在國際賽對日本，內容好到連自己都不敢相信，他認為，能夠成功壓制日本打線，關鍵應該在於新練的指叉球，「日本雖然是業餘，也有在做情蒐，我才剛練這個球沒多久，上去以前就準備要用這個球。」

MVP劉致榮飆158KM

劉致榮接替王宗豪，一上場雖被敲內野安打，卻頻頻送出150公里以上的火球，連續送出5次三振，最快球速飆上158公里。他指出，策略是相信捕手配球，專心把球投進學長手套，「既然上場就盡全力面對，不會去管有沒有體力，因為後面還有投手。」

劉致榮後援2.1局，連拿7個出局數守下冠軍，獲選本屆最有價值球員。他表示，沒想到會拿到MVP，謝謝學長們給他的鼓勵，讓他在投手丘上更能發揮水準，接著在12強賽會面對更好的打者，他會繼續保持自信。

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