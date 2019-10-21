艾圖維轟走洋基 太空人決戰國民

太空人打進世界大賽瞬間，現場球員與球迷一起歡呼慶祝。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕身高才168公分，29歲的太空人明星二壘手艾圖維，再次展現他在打擊區上的巨人風範，昨在美聯冠軍戰第6場的9局下，一棒轟出左中外野大牆，不但6：4讓洋基心碎，也幫助太空人23日和國民在世界大賽舞台交手。

太空人二壘手艾圖維（右）一棒幫助球隊打進世界大賽，賽後與明星投手韋蘭德（左）緊緊相擁。（法新社）

太空人艾圖維（中）在美聯冠軍戰以累計兩轟、3成48打擊率獲選MVP。（法新社）

獲選美聯冠軍戰MVP

「我們會闖進世界大賽，不只是因為我，是因為在休息室內的每一份子！」艾圖維在美聯冠軍戰以累計兩轟、3成48打擊率獲選MVP，但他反而將功臣都數了一遍，包括1局下轟3分砲的古利爾，7局上演出超美技的外野手布蘭特利，以及9局下選到保送的史普林格。

洋基9上追平 化為烏有

但這些人的功勞，當然不比艾圖維的一棒來得價值連城，他讓洋基在9局上靠拉梅修兩分砲追平比數的喜悅化為烏有，也把洋基終結者查普曼打成敗投。9上遭砲轟的太空人後援投手歐蘇納就說，「當艾圖維開轟時，我顯然又活了過來，而且現在超級興奮。」

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這是太空人繼2017年奪下隊史首座世界大賽冠軍後，再度闖進大賽舞台。兩年前的艾圖維是美聯年度MVP，今年他又拿下美聯冠軍戰MVP，成為史上第一位獲得這兩項殊榮的二壘手。

加盟時簽約金僅46萬

來自委內瑞拉的艾圖維，身材並不出色，2007年加盟太空人時簽約金僅1.5萬美元（約台幣46萬元），如今他不但陪著球隊歷經2011至2013年連3季至少百敗的慘淡球季，還在5年內第3度於季後賽淘汰洋基，甚至要問鼎隊史第2冠。

太空人的對手國民，則是首次闖進世界大賽舞台，兩隊在春訓時共用位於佛州西棕櫚灘的基地，如今卻成敵人。太空人首戰可望派出連25場先發不敗的柯爾，迎戰國民塞揚王牌薛哲。

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