7年前那一冠 洪總難忘掉淚

桃猿隊總教練洪一中（左）與LaNew集團董事長劉保佑（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕從La new熊到Lamigo桃猿的16個球季，總教練洪一中無役不與，已經參加過7次封王遊行和慶祝大會，由於球隊將轉賣給日本樂天集團，今年的心情最特殊，洪一中也期待新球團不但能延續傳統，也創造更好的未來。

率隊7度封王 期待新未來

洪一中表示，雖然之前大家都說只是球隊換個名字，還是一樣打球；不過，這麼多年來的感情，球隊易主說沒有感覺是不可能的，16年不是短時間，Lamigo一直是全心全力經營，期待新東家延續這種精神。洪一中領軍贏得7次總冠軍，他對2012年最難忘。洪一中表示，當時是2006年之後首度奪冠，對球隊和他個人而言都是從跌倒再站起來，比賽結束時還忍不住掉淚。

今年總冠軍賽MVP林立和同梯的廖健富，2017年加盟桃猿起，球隊達成3連霸，兩人都說是很特別的緣份。林立表示，前兩年是替補球員，大多在場邊幫學長加油，今年終於有先發的機會，對於爭冠有比較多的貢獻，球隊轉賣後，希望繼續幫助球隊連霸。

請繼續往下閱讀...

新人王熱門人選的陳晨威第1次封王遊行，最大的感想是「好危險」。他表示，不少球迷騎機車緊跟遊行車隊，還要索取簽名和合照，讓他覺得險象環生，也見識到球迷的熱情，不過，還是要注意安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法