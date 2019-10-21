丹麥羽球公開賽》 戴資穎2連霸 穩坐世界球后

戴資穎擊敗奧原希望（右）。（BadmintonPhoto提供）

生涯第20座超級賽冠軍

戴資穎斬獲本季第3冠並完成2連霸，本週繼續穩坐世界球后寶座。（BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級750系列丹麥羽球公開賽女單決賽，以21：17、21：14擊敗世界排名第4的日本好手奧原希望，斬獲本季第3冠並完成2連霸，本週繼續穩坐世界球后寶座，而這座冠軍是小戴生涯第20座超級賽冠軍，追平中國女將王儀涵，並列史上最多。

戴資穎本週繼續穩坐世界球后寶座。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎昨有備而來，首局從未落後，即使被奧原追成12：12，小戴仍穩住陣腳連拿5分，成功先馳得點；小戴次局則從落後開始追分，不只迎頭趕上更上演逆轉，一度領先對手7分，以完美表現稱后。

戴資穎本季5度躋身決賽，3月全英公開賽居亞軍，4月馬來西亞公開賽、新加坡公開賽稱后，但再來幾站表現有些起伏，9月中國公開賽拿到亞軍後，昨成功突破近6個月的冠軍荒。

繼續堆高「小戴障礙」

戴資穎是自2014、2015年中國李雪芮後，首位於丹麥賽完成2連霸的女將，而她保住1萬1000分冠軍積分，本週以9萬3045分，迎來生涯第142週球后週數，繼續堆高「小戴障礙」。

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2016年里約奧運後退役的王儀涵，首座超級賽冠軍為2008年日本超級賽，最後一座是2014年新加坡超級賽，生涯共掃20冠；戴資穎首座超級賽冠軍為2012年日本賽，昨斬獲第20座冠軍，她明天將再戰超級750法國公開賽，若能乘勝追擊再收冠軍，將以21座超級賽金盃，成為名副其實的「超級賽女王」。

至於奧原本季堪稱悲情，新加坡公開賽、澳洲公開賽、日本公開賽、世界錦標賽及丹麥公開賽都屈居亞軍，唯一好消息是，她本週積分小漲至9萬1586分，擠下中國陳雨菲，重返世界第3。

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