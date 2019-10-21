裙襬搖搖LPGA重點球星》奪冠手感正火燙 「李晶恩6」來踢館

李晶恩6小檔案

2019台灣裙襬搖搖LPGA將於10月31日在林口美麗華球場點燃戰火，今年聚集包含5大賽冠軍及9名世界前10的好手，台灣由一姐徐薇淩領軍，力抗現任球后高真榮等國外頂尖名將，本報在開賽前，為讀者介紹本屆重點球星。

奪冠手感正火燙的李晶恩6將參加裙襬搖搖LOGA。（資料照，記者陳志曲攝）

記者廖聿偉╱專題報導

6月剛在美公開賽 逆轉封后

LPGA超級新人南韓李晶恩6，甫於6月在美國女子公開賽逆轉封后，奪下生涯首座大賽冠軍，一戰成名，本週最新排名衝上世界第3，今年她也帶著火燙的手感來台踢館，成為奪冠大熱門。

年僅23歲的李晶恩6在南韓已具有高知名度，曾在韓巡賽奪過最佳新人，同時榮登獎金后；但韓巡賽史上已有5個李晶恩，為避免混淆，官方在名字後面加一個「6」，也成為她的招牌。

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6是幸運數字 讓觀眾記得她

李晶恩6透露：「6已變成我的幸運數字，所以當我獲得LPGA全卡資格時，仍決定保留6，也讓全世界的觀眾更容易記得我。」

李晶恩6今年在LPGA表現穩定，21場比賽有10場拿下前10名，且幾乎都穩居20名內，快速竄起成為世界高壇新星，也是年度最佳新秀的大熱門。她表示：「從沒想過生涯首冠來得那麼快，尤其又是在年度大賽封后，我覺得很幸運，也很珍惜。」

李晶恩6的父親在她4歲時就遭逢嚴重車禍，導致終身癱瘓，從小的高球之路並不順遂，且生涯目標並非成為職業選手，而是有穩定收入的高球講師。直到6年前更換了揮桿教練，矯正了擊球姿勢，成績突飛猛進，才堅定朝職業選手發展的信念。

李晶恩6透露：「當初踏入高球領域，並非要成為超級巨星，而是希望靠著優渥的收入，給家人更好的生活。如今逐漸在職業舞台站穩腳步，希望能維持穩定的成績，並與偶像朴城炫、朴仁妃和柳簫然等人一較高下。」

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