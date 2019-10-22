世界大賽》明開打無奇兵 柯爾薛哲硬碰硬

太空人柯爾本季季後賽3場先發拿下3勝，防禦率僅0.40。（資料照，今日美國）

國民薛哲本季季後賽防禦率1.80，生涯季後賽經驗也較豐富。（資料照，法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕世界大賽明將在休士頓開打，雖然外界一面倒看好太空人奪冠，但以外卡打進季後賽的國民，準備再次扮演黑馬。

太空人首戰將由今年季後賽無堅不摧的柯爾先發，國民尚未公布先發輪值，但表示不會出奇兵，因此可望由王牌投手薛哲打頭陣，2、3戰將是韋蘭德對史崔斯柏格、葛蘭基對柯賓。

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柯爾鬼神表現 薛哲經驗足

柯爾開季就表現優異，一度拿下19連勝，到了季後賽依然大殺四方，先發3場都拿下勝投，投22.2局只被擊出10支安打失1分，飆出32次三振，防禦率只有0.40。

國民倒吃甘蔗 太空人貧打

薛哲今年季後賽的表現或許不像柯爾那麼驚人，但投20局也只失4分，投出27次三振，防禦率1.80，且季後賽經驗更豐富，是每個球隊都想要的季後系列賽首戰先發，可能和柯爾演出投手大戰。

太空人本季拿下大聯盟最多的107勝，不但擁有3大強投，打擊率0.274也是大聯盟第1，被看好可繼2017年再度奪得世界大賽冠軍；但國民在不被看好下越戰越勇，季後賽打擊率0.243排名第1，平均每場得分4.5分，反觀太空人隊季後賽打擊率0.208排名倒數第2，每場只攻下3.73分，國民繼國聯冠軍賽扳倒國聯最多106勝的道奇，準備再創奇蹟，太空人不能掉以輕心。

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