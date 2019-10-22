3虎投昔日齊拚冠 7年後各自努力

韋蘭德。（資料照，法新社）

薛哲。（資料照，美聯社）

桑契斯。（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2012年幫助老虎打進世界大賽的韋蘭德、薛哲、桑契斯，明天雖然要在世界大賽重逢，但7年後3人各為其主，昔日投手教練瓊斯無法選邊站，只希望子弟兵都有好表現。

韋蘭德、薛哲曾是老虎2010-14年的兩大王牌，桑契斯2012年季中從馬林魚換來後與兩人共事近3年，3人都在2012年老虎打世界大賽的先發輪值裡，分別擔任第1、4、3戰先發，惜遭巨人直落四擊敗。

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若太空人派韋蘭德、國民派薛哲或桑契斯同場先發，將是季後賽史上第二次。前世界大賽隊友於轉隊後同場先發，第一次是2005年世界大賽第1戰，白襪康崔拉斯、太空人克萊門斯都是2003年洋基世界大賽成員。

前老虎投手教練瓊斯表示，今年打進世界大賽的兩隊，都有他帶過的投手，這是很好的競爭，他無法選擇為哪隊加油，只希望子弟兵都投得很好。將到現場看球的前老虎總教練李蘭說，很榮幸當年陣中有這3位投手，「我們曾經有機會，我衷心祝福他們。」

太空人首戰派柯爾先發，今年季後他將成為自由球員，預期能拿到一紙總值2億美元大合約。美聯社認為，洋基明年若想贏得世界大賽冠軍，需要柯爾這樣的王牌投手，期待明年看到柯爾穿洋基球衣投開幕戰。

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