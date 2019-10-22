NBA明點燃戰火 洛城大戰料開「湖」

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕「洛城雙雄」湖人與快艇今夏都大進補，也被看好可望翻身為聯盟頂尖強隊，根據季前30隊總管預測投票，快艇與湖人的奪冠看好度分居1、3名；美媒《ESPN》公布的戰力分析，兩隊則排名前2。此役門票也早已銷售一空。

湖人快艇 看好度居前3

湖人與快艇戰力旗鼓相當，國際知名博弈網站《威廉希爾》看好湖人較占優勢，開出受讓2.5分的盤口，主因是快艇明星前鋒P.喬治因傷缺陣，將由上季FMVP雷納德領軍，戰力不及擁有詹姆斯與A.戴維斯的湖人。

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P.喬治缺陣 湖人占上風

湖人在季前熱身賽拿下3勝3敗，略優於快艇的2勝3敗。詹姆斯表示，「經過6場磨合，全隊已進入最佳狀態，我現在心情就像準備開學的學生，精神和身體都躍躍欲試。」

雷納德（左）。（資料照，美聯社）

A.戴維斯則對披上紫金戰袍相當滿意，他透露，「有種如釋重負的感覺，以前一個人要扛起攻守重任，但現在全隊分工明確，隊友才華洋溢，只要確實執行教練的戰術，全隊便能產生良好的化學效應。」

快艇祭重兵 阻湖人火力

防守是快艇本季最大武器，P.喬治上季場均送出2.2次抄截，排名聯盟第1，雷納德1.8次則排第7，搭配防守悍將貝佛利，被美媒評為新球季防守最強悍的球隊之一。

主帥瑞佛斯強調，「雖然喬治最快11月才能復出，但全隊已緊密結合，會針對湖人主要攻擊點部署重兵，嚴加看管。」

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