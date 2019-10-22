開幕戰與龍共舞 鵜鶘賺經驗

西亞卡姆（前）。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA新球季明天開打，由上一季冠軍暴龍揭開序幕。暴龍上季奪下隊史首座冠軍，但季後戰力流失，總冠軍賽MVP雷納德和當家射手D.格林相繼離隊，一口氣少了兩位奪冠功臣，新賽季挑戰衛冕難度大增，明早8點將在主場迎戰全新陣容的鵜鶘。

西亞卡姆扛起龍軍重責

暴龍季後沒有亮眼補強，日前才確定以4年1.3億美元與西亞卡姆續約，這位來自喀麥隆的25歲長人，上季打出生涯年，場均上場時間為31.9分鐘，繳出16.9分、6.9籃板及3.1助攻的成績單，奪得年度最佳進步獎。

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J.哈勒戴（左1）。（資料照，今日美國）

隨著雷納德離隊，整體實力下修，西亞卡姆被認定為暴龍的建隊基石，他將扛下重責大任，與羅利、M.加索聯手出擊，龍軍在東部列強仍占有一席之地，衝進季後賽非難事。

鵜鶘缺經驗 暴龍贏面大

至於鵜鶘由經驗較豐富的J.哈勒戴扮演領頭羊，搭配新生代大前鋒藍道，還有選秀挑中的怪物新秀Z.威廉森，並透過交易換到英葛蘭、波爾，青年軍在熱身賽驗收磨合成果，繳出5戰全勝的佳績，新球季來勢洶洶。

然而，狀元郎威廉森開季前傳出右膝受傷、趕不上開季的利空消息，引頸期盼的野獸出閘好戲得再等等。鵜鶘主帥詹崔預計讓射手瑞迪克頂上先發空缺。

《ESPN》分析，鵜鶘陣容大換血，成為備受期待的球隊，但團隊經驗值仍稍嫌不足，暴龍可望在主場開幕戰搶下好彩頭。

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