全運會》郭婞淳3度封后 挑戰紀錄沒挺住

郭婞淳昨在全運會挑戰挺舉141公斤世界紀錄，可惜失敗。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕台灣「舉重女神」郭婞淳昨於桃園108年全運會女子舉重59公斤級出陣，最終繳出抓舉100公斤、挺舉137公斤、總和237公斤，毫無懸念為台東縣奪下一面金牌，也是個人全運會第三度封后。

本次全運會量級全面改制，女子59公斤級首度登場，郭婞淳也成為此項目抓舉、挺舉與總和的三項紀錄保持人，且短時間之內，應無人能破。本屆第二名的屏東縣江宛蓁，僅繳出抓舉76公斤、挺舉96公斤與總和172公斤，三項成績都落後郭婞淳一大截。

郭婞淳甫於上月世界舉重錦標賽，抓舉106公斤奪銀，挺舉140公斤、總和246公斤，雙破世界紀錄，拿下2金、1銀。昨在全運會挺舉最後一把，決定挑戰世界紀錄141公斤，全場觀眾情緒隨之沸騰，可惜最終失敗，但教練林敬能強調，「每場比賽都很重要，也知道國人的期待，能在國內舞台挑戰紀錄，是很有意義的事。」

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練習時曾舉起141公斤

根據國際舉重總會（IWF）規定，若紀錄要被世界承認，必須事先申請，且總會派員到場見證，才能被認定。郭婞淳透露，「在場邊熱身覺得狀況不錯，練習時挺舉也曾舉起過141公斤以上，因此決定嘗試，可惜翻槓時身體沒打直，力氣無法延伸上去。」

預計在12月出征中國天津世界盃舉重賽，也是今年的封關戰，郭婞淳表示，「經過上次世錦賽，主要對手也都浮出檯面；我們也鎖定北韓崔孝辛為假想敵，上次總和僅小勝1公斤，心中充滿危機意識，也成為督促我更上層樓的動力。」

林敬能則認為，「距離明年奧運還有一段時間，我們不能掌握對手進步多少，最重要的是將自己準備好。」

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