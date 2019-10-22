全運會》東奧門檻只差0.04秒 陳奎儒怒吼沒達陣

陳奎儒男子110公尺跨欄以0.04秒之差，再次與東京奧運門票失之交臂。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕「台灣欄神」陳奎儒昨在108年桃園全運會男子110公尺跨欄決賽飆出生涯次佳的13秒36，完成4連霸，卻在衝過終點線怒吼，因為他以0.04秒之差再次與東京奧運門票失之交臂，後悔沒能撲向終點線，本季遺憾收場。

陳奎儒5月底在台灣公開賽跑出生涯最佳的13秒34，打破他在去年亞運締造的全國紀錄13秒39，距東奧參賽標準13秒32僅差0.02秒，也讓他對進軍奧運充滿希望。

陳奎儒從6月開始進行調整，改善起跑過慢的問題，而他在9月日本富士邀請賽並未把狀況調整至最佳就跑出13秒36，讓他士氣大振，有信心能在本季達標。

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陳奎儒把達標任務擺在世界錦標賽及全運會，但世錦賽預賽、準決賽都未能如願以償，全運會又以0.04秒飲恨，宣告本季無緣達標，他坦言：「本季兩大目標為破全國及奧運達標，結果只破1次全國，我跟王國慧教練努力整季，卻無法完成所有目標，是個不及格的賽季。」

陳奎儒強調會努力檢討缺點，「我看過許多國外選手影片，發現他們有些動作，我現在還做不出來，應該是一些小肌群尚未練好，會趁冬訓加把勁，明年賽季繼續拚奧運達標。」

僅次紀政 林詩亭摘首金

女子100公尺跨欄決賽，林詩亭以13秒24摘下生涯全運首金，不僅打破大會紀錄，也躍居史上第2傑，僅次於紀政保持的全國紀錄12秒93。

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