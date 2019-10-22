裙襬搖搖10大球星》灰姑娘旋風 涉野掀搶人大戰

涉野日向子8月勇奪英國女子公開賽冠軍，此次意外引發台日兩國的「搶人大戰」。（資料照，路透）

記者粘藐云／專題報導

涉野日向子被日媒封為「微笑灰姑娘」。（資料照，路透）

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日本女將涉野日向子今年8月勇奪英國女子公開賽冠軍，也是日本史上第2位在LPGA大賽封后的選手，讓她一戰成名；笑容甜美的她，被日媒封為「微笑灰姑娘」。

20歲的涉野日向子出生於日本岡山縣，她的父母親分別是鐵餅及標槍選手，也讓她從小在耳濡目染下開始接觸運動。小時候涉野日向子不只打高球，還是壘球隊投手，具有不錯的運動天分，上國中後加入棒球隊，不過隊上僅有她一名女球員，在教練鼓勵下，開始把重心放在高球運動上。

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高中畢業後，涉野日向子積極往職業之路邁進，2018年通過日巡考試，取得日本JLPGA參賽資格。2019年對她而言是個豐收的球季，她在5月世界女子錦標賽沙龍杯奪下冠軍，7月資生堂女子公開賽再度封后。

英國公開賽封后 一戰成名

涉野日向子生涯首度參與LPGA大賽之一的英國女子公開賽便勇奪冠軍，為日本史上第2人，風靡全日本。她表示，很開心能寫下歷史，也很清楚這座冠軍會為她帶來知名度，但她笑說：「還是想低調地過生活。」

涉野日向子今年獲得台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽外卡，將首度來台參賽，而該週剛好也有日巡賽事，意外引發台日兩國的「搶人大戰」，台灣最終順利邀請到這名日本當紅球星來台出賽，可望掀起一陣「灰姑娘旋風」。

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