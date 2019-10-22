12強賽28張好牌 等「胡」牌

首度擔任國家隊教練的王建民（左）昨向12強國家隊報到。（記者徐正揚攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕台灣大賽、亞錦賽落幕後，攸關明年東京奧運資格的世界棒球12強賽，台灣隊也進入備戰狀態。昨台灣隊教練、球員陸續報到，準備今天展開練球、明天正式開訓。

12強賽總教練洪一中表示，胡智為還沒確定能不能來，名單調整方案多，但各有難處。 （記者林宥辰攝）

王柏融、陳冠宇明會合

旅美投手胡智為在結束小熊2A球季後投入墨西哥冬季聯盟賽事，昨先發7局只被敲4安無失分，原本傳出他將無法參加12強賽事，但目前台灣隊教練團還在等他消息。（取自網路）

台灣隊昨陸續報到，包括新科教練彭政閔、首度擔任國家隊教練的王建民。旅外球員部分，亞錦賽國手林鋅杰直接向12強報到，旅日的王柏融、陳冠宇，預計明天和球隊會合。

12強28人名單

台灣隊陸續入住飯店，報到名單卻少1人，總教練洪一中說，目前還在徵詢效力墨西哥冬季聯盟的胡智為回台的可能性，當然也有其他方案。

胡智為今年投得不順遂，遭印地安人揮棄後，輾轉投入小熊隊系統，球季結束後，被安排至墨西哥聯盟出賽，目前2場先發、累積13局無失分。聯盟向小熊球團徵詢，初步的結果是12強賽開打前2天才讓他報到。

報到名單 少胡智為1人

洪總說，名單調整方案多，但各有難處，「胡智為還沒確定能不能來，有來的話就不需要補人。但若要從中職球隊補人，兄弟和桃猿以外的投手多半都已休息，也不一定方便再邀，這也是考量的點。」

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洪總也感嘆，籌組國家隊難免有困難點，比如張進德之前受傷狀況難掌握，亞錦賽時確定他能打，就只能割愛原先在名單中的林祐樂。

今天展開練球 明天開訓

台灣隊今天下午在桃園球場練球，明天下午1點半正式舉行開訓典禮，屆時中職會長吳志揚也會出席。

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