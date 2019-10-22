12強賽》亞錦賽4英雄 準備再創顛峰

甫拿下亞錦賽MVP的劉致榮，預定今天報到。 （資料照）

〔記者徐正揚／桃園報導〕除了MVP劉致榮之外，前天剛在亞錦賽幫助台灣隊奪冠的吳昇峰、張進德、林鋅杰，昨天立刻趕到桃園向12強賽國家隊報到。

張進德（左）、林鋅杰向12強國家隊報到。 （記者徐正揚攝）

甫打完亞錦賽的吳昇峰（圖中），向12強國家隊報到。（記者徐正揚攝）

12強賽重要日程

被排入先發 吳昇峰很感恩

吳昇峰去年在亞運對南韓先發5局失1分，成為新一代「抗韓英雄」，今年7月受邀參加中職明星賽，又接連入選亞錦賽、12強賽國手，他表示，原本以為亞運已達到人生顛峰，沒想到還有一次又一次的驚喜，讓他很珍惜、也很感恩。

對於被納入12強賽先發戰力，他認為，這將是他打過最高層級的國際賽，雖然還不知道自己的定位，不論教練交付怎樣的任務，他一定盡全力去達成，「現在身體狀況很好，也不覺得疲勞，只有手指破皮這個小狀況，應該再休息2天就好了。」

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張進德嗆聲 要轟巨人隊友

張進德抵達時獲得林哲瑄等人熱烈歡迎，他表示，亞錦賽期間雖已接到通知，直到完成報到手續領取裝備，心情才變得踏實，「我有幾個巨人的隊友會來打，現在我可以跟他們說，小心不要被我打全壘打！」

林鋅杰與張進德一起報到，心情比接到通知時還興奮，但據了解，中職還在等費城人球團回覆，還不確定他能否參賽；另一位亞錦賽國手劉致榮在亞錦賽飆出158公里火球、獲選MVP，他確定遞補旅日投手宋家豪辭退的空缺，也成為唯一入選12強的大學球員，預定今天報到，也將成為練球時的一大亮點。

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