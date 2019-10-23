NBA今燃戰火 洛城救世主「開箱」

雷納德 （資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA新球季開幕戰今登場，「洛城雙雄」湖人、快艇將以全新陣容正面交鋒，快艇由雷納德領銜，迎戰有詹姆斯、A.戴維斯坐鎮的湖人，賭盤看好湖人有機會從快艇手中搶下勝利。

A.戴維斯（資料照，歐新社）

詹姆斯（資料照，法新社）

A.戴維斯助陣

大帝心喜

開幕首戰兩隊都有成員缺席，快艇P.喬治肩傷未癒，將至少缺席10場，湖人小將庫茲馬也因腳踝傷勢缺陣。

連6季無緣季後賽的湖人，今夏迎來A.戴維斯，盼成為詹姆斯得力助手，即將在例行賽首戰登場，戴維斯表示，自己不會緊張，反而很期待，「特別是我和詹姆斯，我們已經很久沒比賽了」。

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上季雷納德剛從右腿股四頭肌傷勢中康復，暴龍為了保護他，嚴格控管他的上場時間，例行賽只打了60場，在獲得充分休息下，也打出成功的一季。

雷納德首駕 教練開綠燈

雷納德這季熱身賽上場時間也不多，只打了2場，但快艇主帥瑞佛斯表示，開幕戰將「開綠燈」不會限制他的上場時間，也大讚雷納德訓練態度嚴謹，「他向我們的年輕球員和教練，展現出認真的訓練態度」。

湖人射手D.格林上季和雷納德一起從馬刺被送到暴龍，並攜手打下一座冠軍，如今兩人分道揚鑣，新賽季將成為對手，格林說：「我不知道是否會防守他，如果是我的話，希望他下手輕一點，我可能需要其他人來協防。」

D.格林當湖人 化友為敵

對於新球季就在開幕戰登場，格林認為，自己像新秀一樣，相當期待新賽季的來臨。他提到，開幕當天暴龍和鵜鶘一戰將會頒發冠軍戒指，也很替自己的前隊友們感到開心。

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