NBA開幕戰》鵜鶘狀元動刀 暴龍見獵心喜

鵜鶘狀元郎威廉森右膝關節開刀，將休兵6到8週，確定缺席球隊開幕戰。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA新賽季正式揭開序幕，今由衛冕軍暴龍與鵜鶘之戰打頭陣，龍軍將在今早8點的開幕戰中接受冠軍戒指頒獎儀式，力拚主場首戰能旗開得勝。

暴龍西亞卡姆（左）將成為球隊新一哥，首戰將扛起重任。（資料照，美聯社）

西亞卡姆扛龍頭大哥

西亞卡姆上季進步幅度有目共睹，除獲年度進步獎肯定，球隊也祭出4年1.3億美元頂薪合約續約，今將是他在雷納德離隊後扛下大旗的首場戰役，檢驗其是否夠格成為球隊領袖。

暴龍主帥納斯認為，西亞卡姆肯定有能力成為球隊核心，只是被外界忽略太久，「除技術層面外，他在場上展現出色的拚勁，感染球隊氣氛，帶動隊友一起奮戰」。

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威廉森預計12月復出

暴龍首戰的對手鵜鶘，賽前就傳出利空消息，表現備受期待的威廉森因進行右膝關節鏡手術，成為近25季第4位缺席開幕戰的狀元郎，他將休兵6到8週，預計12月才能上陣。

威廉森熱身賽表現出色，4戰場均投籃命中率高達7成，繳出23.3分、6.5籃板的成績單，開幕戰未能上陣讓鵜鶘痛失一大進攻點，不過，當家射手瑞迪克自信表示，「儘管沒有威廉森，我們仍有與他人拚搏的本錢，也會繳出最佳表現，但還是希望他能儘快歸隊」。

鵜鶘本季進入後A.戴維斯時代，補進一票新成員，外界期待青年軍打出新氣象，但能否在競爭激烈的西部佔有一席之地仍備受考驗。

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