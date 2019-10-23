世界大賽超展開 官網押太空人封王

大聯盟官網看好太空人能在世界大賽勝出封王，柯爾能拿下MVP。（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2019年世界大賽今天上午8點開打，太空人要尋求3年內第二冠，國民要力拚隊史首冠，第1戰各由柯爾、薛哲擔任先發投手，大聯盟官網看好太空人能勝出、柯爾拿下世界大賽MVP。

世界大賽首戰今在太空人主場開打。（今日美國）

誰是英雄命 看好柯爾MVP

國民首戰推薛哲（見圖，今日美國）先發對決太空人柯爾。

兩年前太空人首次奪冠，柯爾還效力海盜，今天是他世界大賽初登板，身為洋基球迷的他，曾以球迷身分參加世界大賽，印象最深刻是2001年，洋基與響尾蛇拚到第7戰，9局下李維拉被岡薩雷茲擊出再見安打，「這是很特別的世界大賽，可能是唯一的一次，大多數人都同情輸掉的洋基。」

柯爾近25場先發交出驚人的19勝0敗、防禦率1.59，近16場先發含季後賽，太空人全勝。他表示，從小看強森、席林這些巨投在世界大賽的表現，也想像他們一樣把工作做好，「我從小就夢想著故事的結局，有著類似的場景。」

薛哲隔7年 世界大賽再先發

薛哲繼2012年第4戰後再於世界大賽先發，近2場季後賽投14局僅失1分，對於能與柯爾同場較勁感到非常興奮，「我一直處在強投如雲的競爭中，國聯有克蕭、德葛隆這些強投，你不容許任何失投，不能讓對方打線逮到機會。」

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大聯盟官網邀請46名專家預測今年世界大賽冠軍與MVP，多達37人看好太空人，其中28人認為至少要打到第6戰，只有9人支持國民，且起碼要拚到第6戰；至於MVP，則有20人預測由柯爾拿下。

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