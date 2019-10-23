世界大賽》以逸待勞非美事 韋蘭德過來人

太空人韋蘭德明扛第2戰先發。（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕國民在國聯冠軍賽以直落四快速淘汰紅雀，在今天世界大賽開打前已經整整休息6天，比在美聯冠軍賽拚到第6戰才撂倒洋基的太空人多休4天；但從近10年的結果來看，以逸待勞未必擁有優勢。

國民史崔斯柏格在第2戰先發。（資料照）

近10年數據 先晉級的利空

大聯盟自1995年把季後賽改為三輪制、增設分區系列賽以來，先晉級世界大賽球隊的勝率剛好五成（12次奪冠，12次落敗），近10年的情勢卻呈現一面倒，在去年紅襪以4勝1敗打敗道奇以前，先晉級球隊已經連續9年沒能奪冠。

國民淘汰紅雀後只休1天，全隊正常練習4天，前天打完隊內模擬賽才飛休士頓，被問到球隊休息已快1週，總經理瑞佐不諱言「怎麼可能不擔心？」曾於2012年率領老虎打進世界大賽的名教頭李蘭，也根據當年經驗指出，先晉級等對手出線，受影響最大的是打擊。

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老虎那年比巨人多休4天，特地在春訓基地備戰，卻遭巨人直落四橫掃，團隊打擊率僅1成59，4場比賽只得6分，期間連續20局沒得分，第2、3戰都整場掛零，李蘭說：「在多休息的那幾天，投手可以模擬投球，打者卻很難模擬實戰的球速。」

怕休太久 火燙手感跑了

明天扛太空人第2戰先發的韋蘭德，當年扛老虎第1戰投4局失5分，退場時打線只擠出3支零星安打沒得分，他回憶：「我們有奪冠的實力，只是前面贏得太快（美聯冠軍賽直落四淘汰洋基），休息太久把我們害慘了，你完全找不回原本火燙的感覺。」

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