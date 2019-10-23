世界大賽》這一刻等逾10年 國民4老初體驗

卡布雷拉是生涯第13年、打1660場，才等到世界大賽。（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕世界大賽前兩戰在太空人主場舉行，因應採美聯制度有指定打擊，36歲的新科國聯冠軍賽MVP肯德瑞克可望擔任先發DH，讓右腿獲得休息。

35歲的齊默曼認為，要打進世界大賽真的很難，很多球員終其一生連季後賽都沒機會。（資料照）

肯德瑞克去年5月右腿阿基里斯腱斷裂，不僅球季提前報銷，生涯也差點結束，今年雖傷癒復出，守備身手卻大不如前，季後賽10場全勤卻有3次失誤，在分區系列賽第5戰延長賽轟出致勝滿貫彈前，曾被點名是國民遭淘汰的頭號戰犯。

32歲的帕拉，生涯第11年才等到世界大賽。（資料照）

肯德瑞克指出，年輕時若不下場守備，感覺好像少了什麼，隨著年紀漸長，逐漸習慣擔任DH，能在生涯第14年、出賽1596場才打世界大賽，他要好好享受，「所有不好的事，都已經過去了，終於來到這裡，真的太棒了！」

高齡36歲的新科國聯冠軍賽MVP肯德瑞克，可望擔任先發DH。（資料照）

國民先發陣容平均年齡31.1歲是本季各隊最老，最年長的肯德瑞克若擔任DH，一、二壘各由35歲的齊默曼、33歲的卡布雷拉鎮守，齊默曼在生涯第15年、打1689場才等到世界大賽，年資追平現役球員最久紀錄，卡布雷拉是生涯第13年、打1660場。

齊默曼認為，要打進世界大賽真的很難，很多球員終其一生連季後賽都沒機會，「很高興有機會來到這裡，希望把前兩階段的勝利延續下去。」

卡布雷拉表示，花13年才走到世界大賽，很興奮也很激動，他要好好享受一下。

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帕拉32歲、生涯第11年、打1466場都是4人最少，出場曲《Baby Shark》卻是國民從季中一度落後分區首位8.5場到一路殺進世界大賽的最大推手，「開心，真的開心，世界大賽是我生涯夢寐以求的時刻，我已經準備好了！」

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