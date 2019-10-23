巨人黯然連3敗 靠菅野續命

日職總冠軍戰G3，巨人邀請71歲的諾貝爾化學獎得主吉野彰開球。（取自巨人臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕就算回到主場東京巨蛋，讀賣巨人仍然贏不了球，昨又以2：6不敵軟銀，在日職總冠軍戰陷入0勝3敗的泥淖；巨人今背水一戰將派出王牌菅野智之，全力阻擋軟銀高達87.5%的封王機率。

巨人前兩場在福岡巨蛋都吞敗，自2013年總冠軍戰第7戰以來已吞下客場17連敗。原本期待回到主場能開胡，老將阿部慎之助賽前還喊出「主場3連勝、打回福岡」的口號，結果巨人全場僅敲6支安打，只能看著軟銀笑納聽牌第3勝，並將日職年度季後賽連勝紀錄推向9連勝新高。

擔任巨人1棒的37歲老將龜井善行是打線唯一亮點，他首打席就開轟為巨人先馳得點，3局下第2打席再轟一發，用單場雙響砲打回全隊「唯二」分數。只是2棒坂本勇人、3棒丸佳浩、4棒岡本和真未能發揮，3人合計11打數都未敲安，僅丸佳浩靠保送上壘。

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賽前發豪語的阿部慎之助，擔任先發5棒一壘手，前3打席也都沒有建樹，直到9下敲安後退場，但代跑的增田大輝趁對方投手暴投，卻發生跑壘躁進至三壘遭刺殺，且之後兩名打者都吞三振，讓巨人黯然吞下第3敗。

巨人賽前邀請71歲的諾貝爾化學獎得主吉野彰開球，監督原辰德在休息室看他開出指叉球後也拍手叫好，只是昨役的投打表現，他很難替全隊鼓掌。依歷史數據，從第1戰開始拿下3連勝的球隊，封王機率高達87.5%，軟銀很有機會拿下隊史首次3連霸。

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