國民老少聯手 打倒無敵柯爾

太空人柯爾5個月以來首敗，出現在世界大賽首戰。（美聯社）

國民3名外野手慶祝勝利，索托（左起）、羅布列斯、伊頓昨都有安打表現。（法新社）

國民薛哲先發5局用掉112球，拿下勝投。（美聯社）

國民柯賓昨中繼1局無失分。（歐新社）

35歲齊默曼世界大賽第一打席就是全壘打。（今日美國）

世界大賽 奪隊史首勝

〔記者龔乃玠／綜合報導〕賽前25場先發戰績19勝0敗，太空人「絕對王牌」柯爾在最重要的世界大賽，意外遭國民新舊看板球星索托、齊默曼重拳擊沉，結束5個月來的不敗之旅。國民隊歷史第一勝開張，寫下華府球隊自1933年後的首勝紀錄。

柯爾在世界大賽前堪稱無敵，例行賽加季後賽19連勝，為1912年紐約巨人投手馬克後最長。只要他先發，太空人從7月13日以來沒輸過，昨卻栽在國民隊手中，2、4局挨雙轟遭追平，5局更被索托敲關鍵二壘打單局狂掉3分，苦吞敗投。

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「我沒投出最犀利的身手，」柯爾說，「速球有點偏離邊邊角角，曲球控球也不好，球數落後時的失投球卻被索托抓到，沒辦法好好守住那個半局。」

薛哲吃5局 柯賓中繼

國民先發薛哲同樣領教太空人打者的纏鬥性，花48球才投完2局，最後苦撐112球吃掉5局，迫使中繼戰力薄弱的國民，必須叫上三巨頭之一的柯賓中繼1局，才能交接給真正的牛棚。

國民教頭馬丁尼茲坦言，過去幾天不停模擬各種換投情景，「這完全取決於薛哲能投多長。比賽進行時，我就數著薛哲的用球，了解我們需要派上柯賓。」

由於柯賓吃了1局，國民牛棚面對最後9個出局數，雖然被史普林格打下2分打點，最後仍以1分差險勝。馬丁尼茲表示，薛哲不太可能在世界大賽後援出賽，但柯賓有機會再出來投。

過去在7戰制季後賽，只要奪下首戰有63%機率拿下系列賽，但國民隊還有一段路要走，今早展開「王牌大對決」二部曲，由史崔斯柏格大戰韋蘭德。

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