15年來初打席 齊默曼用砲火慶祝

35歲齊默曼世界大賽第一打席就是全壘打。（歐新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕國民隊史世界大賽首轟，出於「國民先生」再完美不過。35歲齊默曼昨終結1689場季賽沒打過世界大賽的現役球員最久紀錄，並於2局上砲轟柯爾先馳得點，讓國民教頭馬丁尼茲相當感動。

「老實說，我的眼眶有點濕濕的。」馬丁尼茲表示，「他等了很久才能在那邊。」這發全壘打振奮國民士氣，索托說，「看到那發全壘打後，每個人都在想著『我們有機會贏下這場比賽。』」

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蒙特婁博覽會隊在2005年遷移至華府更名為國民隊，齊默曼是隊史第一位指名的球員，今年邁向第15個球季，即便曾入選2次明星賽、兩度奪銀棒獎，直到昨天才在世界大賽初亮相。

齊默曼說，第一個打席就敲出全壘打，在繞行壘包時感覺身體都飄浮起來，「這就是為何你努力工作，就是為了在這個大舞台打球。」

國民在2012年和齊默曼簽6年1億美元合約，今年是最後一年，即便明年有選擇權，由於齊默曼近2年因傷僅出賽137場，球隊可能不會執行。然而，隊友都不認為這會是齊默曼在國民的最後一季。

薛哲認為，齊默曼每顆滾地球都全力跑壘，是所有人的好榜樣，無論如何都能維持穩定性，「我們都很高興看到他能打世界大賽，然後有這種表現，所有的老將都在關鍵時刻挺身而出。」

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