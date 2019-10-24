日本大賽》軟銀3連霸 對央聯完全制霸

軟銀以橫掃之姿奪得3連霸，並達成對央聯6隊完全制霸紀錄。（產經新聞提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕軟銀隊古巴洋砲葛拉西亞轟出致勝的3分全壘打，以4：3力克巨人隊，4戰全勝奪得日本總冠軍，隊史首度達成3連霸。

非聯盟冠軍 破天荒連年封王

軟銀隊從第1輪季後賽第2戰起10連勝，再創日職年度季後賽新高，包括4戰橫掃洋聯冠軍西武隊和央聯冠軍巨人隊，成為日職史上第1支連兩年以非聯盟冠軍贏得總冠軍的球隊。

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巨人隊先發投手菅野智之前3局只被葛拉西亞擊出1支安打，也是軟銀隊唯一的上壘，4局上菅野陷入亂流，先被今宮健太和戴斯派內安打，對葛拉西亞投到滿球數後，1個外角滑球硬是被拉出左外野全壘打牆，軟銀隊取得3：0領先。

葛拉西亞表示，當時下定決心一定要把跑者送回本壘，得到最好的結果。軟銀隊監督工藤公康表示，葛拉西亞的全壘打先馳得點，讓比賽可以照著節奏走，是贏球最大功臣。葛拉西亞今年11場季後賽都有安打，總冠軍賽打出3支全壘打、6分打點，打擊率0.375，獲選為總冠軍賽MVP。

38歲和田毅 16年來首勝

軟銀隊38歲老牌左投和田毅先發5局無失分，只被擊出1支安打，2003年以來首度在總冠軍賽勝投，投71球退場，第6局換上法雷斯，2出局後157公里的火球被岡本和真轟成2分砲，巨人隊追到只落後1分。菅野被全壘打後連續解決9名打者，但是7局上巨人隊內野發生2次失誤，使得菅野再失1分，菅野投6.1局被擊出6支安打失4分、3分責失，飲恨吞下敗投。

陽岱鋼9下代打遭美技

7局下2出局後巨人隊丸佳浩打出1分打點二壘打，終止連續12打數無安打，再度拉近到只1分，並攻佔二、三壘，但是岡本擊出滾地球出局，錯失逆轉的機會。9局下巨人隊起用陽岱鋼代打，擊出強勁的游擊滾地球被美技沒收安打，2出局後龜井善行選到四壞球，但坂本勇人滾地球出局，巨人隊首度在總冠軍賽敗給軟銀隊，軟銀隊達成總冠軍賽擊敗過央聯全部6隊的完全制霸紀錄。

巨人陽岱鋼總冠軍戰僅打了2個打席。（資料照，取自讀賣巨人隊臺灣粉絲團）

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