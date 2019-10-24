12強投打試身手 洪總打探「火球」秘笈

側投投手黃子鵬，預料將擔綱牛棚吃重角色。（記者塗建榮攝）

胡智為可望如期歸隊

台灣隊陣中有2位側投投手，吳昇峰是其中之一。（記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕王柏融、劉致榮正式報到，全員僅差目前還在墨西哥聯盟投球的胡智為，12強台灣隊戰力已然成形，昨天全體球員、教練出席開訓典禮，中職會長吳志揚也出席，並致贈10萬元加菜金。

洪總表示：「先發投手安排目前還早，熱身賽之後對投手有了解會再評估」。（記者塗建榮攝）

台灣隊本屆和波多黎各、委內瑞拉與日本同組，要搶進奧運，必須先搶得晉級，名次也得超越同屬亞、澳的南韓和澳洲。

江少慶（左）是台灣隊主力先發投手，昨向教練王建民討論伸卡球投法。（記者塗建榮攝）

台灣隊按表操課，並安排投打模擬實戰，陳鴻文、陳禹勳、陳冠宇、張奕和廖乙忠5位投手登板實戰，野手們也利用機會培養守備默契。

12強台灣隊昨舉行開訓典禮，中職會長吳志揚也出席，並致贈10萬元加菜金。（記者塗建榮攝）

先發未定案 還要等情蒐

胡智為目前仍效力墨西哥聯盟，中職已和其所屬球隊聯絡。台灣隊總教練洪一中說，胡智為目前雖還不確定歸期，但有掌握他的狀況，若歸隊，可能先發也可能後援。洪總說：「有去了解，應該能如期歸來，甚至可能提早。先發投手安排目前還早，熱身賽之後對投手有了解會再評估，也要看其他3支對手的情蒐報告。」

幾位旅外、業餘戰將，洪總坦言還在熟悉，開訓典禮前還特別找文化大學火球男劉致榮說話。洪總說：「沒特別跟他說什麼，只問他：『你怎麼練的？』能夠練到投出158公里，我也很想知道方法。」劉致榮則笑說，會再和洪總說。

台灣隊陣中擁有2位側投吳昇峰、黃子鵬，2人預計都會擔綱牛棚吃重角色，也是這次國家隊組成特別之處。

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吳昇峰、黃子鵬

牛棚側投大將

昨練球時，2位牛棚大將互相交流，黃子鵬說，不只是為了這次比賽，更是為了往後，自己有不足的部分，就希望藉此機會詢問：「也是為了自己往後的比賽作準備，看到別人有優點，尤其又是和我型態相似的前輩，就特別問了他變速球的握法。」

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