12強賽》爆紅火球男 劉致榮加盟紅襪

文化大學投打「二刀流」好手劉致榮，在亞錦賽投出好身價後，加盟波士頓紅襪隊。 （記者塗建榮攝）

前言：1年前，劉致榮、張奕、廖乙忠走在棒球人生十字路口，前途無「亮」，壓根兒不敢期望征戰12強賽，3人不向命運低頭，用「一生懸命」信念勇闖天涯，如今一同穿上國家隊戰袍，下個月12強賽將與各國強打者進行男子漢對決。

簽約金75萬美元

〔記者羅志朋／桃園報導〕20歲文化大學投打「二刀流」好手劉致榮，最快球速158公里，打擊「左右開弓」都能開轟，堪稱奇才，昨加盟波士頓紅襪，簽約金75萬美元(約2325萬台幣)，同時也赴12強賽台灣隊報到並展開集訓。

跟隨紅襪前輩林子偉腳步，劉致榮即將踏上旅美征途，他說，很開心能出國打球，剛好隊上也有台灣前輩，可較快進入狀況，亞錦賽期間有跟林子偉聊國外的事情。

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劉致榮高中最速147公里，上大學後因右肩受傷「停機」2年，期間積極復健，並在林口黑山羊訓練中心強化練習，今年9月梅花旗復出登板，飆速158公里，吸引眾家球探目光，亞錦賽好投奪MVP，順利遞補進12強賽28人名單。棒球人生苦盡甘來，劉致榮說，這幾年努力沒白費，機會來了就勇敢去闖，感謝家人的支持，讓他打球無後顧之憂。

想向王建民學伸卡

劉致榮和台灣隊牛棚教練王建民同為台南人、崇學少棒出身，昨2人初次見面，劉致榮笑稱要向大前輩討教伸卡球投法；王建民回應：「他球速那麼快，球又會跑，只要專精一樣（滑球）就好，不一定非得要練伸卡球不可。」

劉致榮2年沒投球，球速竟能飆升11公里，王建民盛讚劉致榮身體協調性不錯，並表示很少看到投手短時間內球速進步那麼多，私底下應該有作加強。

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