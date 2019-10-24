NBA》洛城內戰 雷納德領軍 快艇打敗湖人

洛城內戰，雷納德（右）率領快艇贏了詹姆斯（左）帶隊的湖人。（美聯社）

歸鄉心情爽 湖人A.戴維斯（右）表示和詹姆斯（左） 還在磨合階段，相信之後會漸入佳境。（法新社）

繳出全場最高30分

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA2019-20球季昨登場，開幕戰上演「洛城雙雄」對決，快艇在雷納德和「魯長老」L.威廉斯攜手帶領下，終場以112：102擊敗由詹姆斯和A.戴維斯領軍的湖人，收下例行賽首勝。

湖人、快艇今夏大動作補強，開幕戰正面交鋒，吸引球迷關注。不過，快艇P.喬治因肩傷未癒昨缺陣，由雷納德領銜出擊，而他也不負眾望，繳出全場最高30分、6籃板、5助攻，帶領快艇從雙位數落後，成功翻轉戰局。來自洛杉磯的雷納德，返鄉首戰便拿下勝利，他說：「我的家人都在現場，能回到家鄉在史戴波中心出賽，真的是很棒的事情。」

贏下洛城內戰，快艇板凳戰力為致勝關鍵，替補4人共拿下60分，而先發5人共進帳52分，僅雷納德得分上雙；其中，替補的L.威廉斯攻下全隊次高21分、5籃板、7助攻。快艇主帥瑞佛斯大讚，今年替補陣容比去年更好，並笑說：「威廉斯和雷納德的配合，大概只達到了10％至15％的效果，這兩人更熟悉後，會越來越有威脅性。」

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D.格林

創湖人首秀最高28分

本季改披紫金戰袍的D.格林，昨飆進7顆三分球，進帳全隊最高28分、7籃板，也是湖人隊史例行賽首秀最高分，超越傳奇球星賈霸27分的紀錄，而詹皇上季轉隊首秀拿下26分。

A.戴維斯、詹皇

還在磨合階段

A.戴維斯昨繳出25分、10籃板的雙十數據，詹姆斯則進帳18分、9籃板、8助攻。詹皇認為，球隊進攻不順，間接影響防守，一節丟掉40分真的太多，且自己在最後階段的失誤，得負起很大責任，「我們在追分時，我出現了3次非常漫不經心的失誤，然後對手也把握住。」戴維斯則表示，和詹姆斯還在磨合階段，相信會漸入佳境。

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