NBA》不用懷念雷納德 范維利特進帳34分 暴龍贏鵜鶘

暴龍隊員大秀手上超大顆且最昂貴的冠軍戒。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕衛冕軍暴龍昨與鵜鶘一路廝殺到延長賽，關鍵時刻靠著范維利特和羅利挺身而出，連續飆進三分彈，助隊脫離拉鋸困境，最終以130：122在開幕戰旗開得勝。

范維利特（前）單場轟下生涯新高34分。（今日美國）

暴龍頒史上最貴冠軍戒

林書豪也有份

按照慣例，暴龍在賽前舉行冠軍戒頒獎儀式，參與設計的羅利表示，此戒指使用超過650顆鑽石鑲嵌，計14克拉重，堪稱NBA史上最大顆且最昂貴的冠軍戒，之後林書豪也將領到驚喜大禮。

雖暴龍季後戰力流失，少了雷納德及D.格林兩大主力，被認定新賽季不具冠軍相，但被賦予接下進攻大旗的西亞卡姆昨沒有漏氣，繳出34分、18籃板的豪華數據，惜決勝節失誤犯滿離場，他說：「我知道我有得分能力，我會繼續努力幫助球隊。」

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在多倫多邁入第8個賽季的羅利，看著賽後數據自信表示，「我知道雷納德是頂級球星，他的空缺並非其他人能輕易補上，但我們是一支團隊，大家一起並肩作戰，透過互補及磨練成長，可以彌補失去他的攻防缺口。」

最令人眼睛為之一亮的莫過於范維利特，他在第3節一度因扭傷腳踝回休息室，經短暫治療重返球場，表現依舊火燙，單場命中5記三分彈，轟下生涯新高34分，向球迷證明無須過度懷念雷納德。

鵜鶘本季全新陣容

令人刮目相看

鵜鶘本季以全新陣容出擊，打出讓人刮目相看的競爭力，雖未搶下勝利，但主帥詹崔認為，子弟兵打得很賣力惜不夠聰明，經驗還是最大問題。

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