裙襬搖搖LPGA》世界NO.2 朴城炫挑戰台灣首冠

世界排名第2的南韓女將朴城炫。（資料照）

2019台灣裙襬搖搖LPGA將於10月31日在林口美麗華球場點燃戰火，今年聚集包含5大賽冠軍及9名世界前10的好手，台灣由一姐徐薇淩領軍，力抗現任球后高真榮等國外頂尖名將，本報在開賽前，為讀者介紹本屆重點球星。（系列報導）

〔記者粘藐云／專題報導〕世界排名第2的南韓女將朴城炫，自2017年展開LPGA生涯，短短3個球季已拿下7座冠軍，包含2場大賽的勝利；她不僅在菜鳥年奪下最佳新人，更獲得年度最佳球員的肯定，連3季穩定表現，讓她世界排名穩居前段班，也累積不少人氣。

26歲的朴城炫自2014年起投入KLPGA賽事，2015年至2016年9月在韓巡賽拿到10座冠軍，逐漸嶄露頭角，2017年轉戰美國LPGA，靠著高球一圓登上世界舞台的夢想，也改善家裡環境。朴城炫在LPGA菜鳥球季一鳴驚人，同時囊括LPGA年度最佳新人及最佳球員，也是繼1978年的美國名將羅培茲後，首位達成該里程碑的球員。

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朴城炫今年2月先在滙豐女子世界錦標賽奪冠，並於起亞菁英賽、畢馬威女子PGA錦標賽以亞軍作收，總計本季至今共有7站打進前10名，和同袍高真榮競逐球后寶座。朴城炫雖在阿肯色錦標賽封后之後，短暫回到世界第1，但在位不久又被超車；她坦言，世界排名前段壓力真的很大，但她會一場一場打好，學習與壓力共處。

人氣旺 來台必有應援團

朴城炫已連續3年來台出賽，去年她在裙襬搖搖LPGA錦標賽打出285桿，以並列第12名作收，今年將挑戰本季第3冠，也是在台灣的首冠；而具高人氣的她，每次訪台都有南韓球迷跨海來台應援，今年勢必再度成為焦點。

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