有「備」而來 唐嘉鴻全運5金

唐嘉鴻拿出備用護掌，重新上場完成全套動作，拿下吊環金牌。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕「世界貓王」唐嘉鴻昨在108年桃園全國運動會男子體操單項決賽狂掃4金，加上日前的成隊金牌，本屆5金勝過國家隊戰友李智凱的3金，成為男子體操最大贏家。

唐嘉鴻拿下４面單項金牌。（記者林正堃攝）

本屆5金 贏李智凱3金

唐嘉鴻首次在102年全運會亮相，拿下2金、2銀、1銅，104年因傷無緣出征、上屆轉籍至台北市無法出賽，使他相隔6年，才重返全運會戰場，日前幫台北市拿成隊金牌及在個人全能奪銀，昨他於單項決賽的吊環14.325分、地板14.850分、單槓14.725分、雙槓14.025分，強摘4面金牌。

唐嘉鴻今年全大運因傷作壁上觀，這次在國內最大型賽事終於能健康出賽，他透露，能夠一口氣狂掃4金，只是運氣好，對自己最拿手的單槓得分並不滿意，「因為單槓是最後一項，我覺得體能一定會下滑，因此選擇保守出擊，若單槓是第一項，我一定可以表現更好」。

護具斷裂 差點想放棄

至於唐嘉鴻最意外的金牌為雙槓、吊環，尤其在吊環決賽上還發生左手護具斷裂，他只好趕緊拿出備用護掌，重新上場完成全套動作，他說：「我原本一度想乾脆就放棄，之後才轉念不如當體能訓練，我之後應該會換其他廠牌的護具，不然近2個月就壞2副了。」

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「鞍馬王子」唐嘉鴻本屆拿3金、1銀、3銅，他也提前向恩師林育信請假1週，將到日本東京「考察」並感受奧運氣氛，而他今年亞錦賽、世大運、世錦賽等大賽都有獎牌進帳，自評整年表現90分，期待明年能與今年一樣順利，並霸氣表示：「我相信明年東京奧運一定也會有很棒的結果。」

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