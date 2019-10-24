全運會》差一步追平最多金 陳傑下屆繼續拚

楊俊瀚（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕「跨欄王子」陳傑昨在全運會以49秒62奪男子400公尺跨欄金牌，並完成6連霸，但他領軍的台中市4X400公尺接力隊只拿到銀牌，生涯金牌數停留在16面，無緣於本屆追平吳文騫最多17金紀錄。

陳傑贏得400公尺跨欄金牌，生涯金牌數停留在16面，只差一面就平紀錄。（記者林正堃攝）

陳傑表示︰「畢竟世錦賽結束後，心態多少都有鬆懈，但我還是可以專心在比賽上，而歷經多趟出賽，能在400欄跑出不錯成績，也出乎我的意料。」

陳傑在400跨欄快意收金，原有機會在壓軸登場接力賽追平紀錄，並完成6連霸，但負責最後一棒的他，接棒時已排名第4，追不上桃園市400公尺好手楊隆翔，最終桃園以3分11秒58險勝台中的3分11秒71。

陳傑不因失去這面金牌而喪志，畢竟他本季締造生涯最佳48秒92，距離奧運達標只差0.02秒，預計在冬訓提升欄架技術及後段速耐力，明年一舉完成連3屆登上奧運殿堂的夢想。

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楊俊瀚本屆3金

「台灣最速男」楊俊瀚昨在男子200公尺決賽，以20秒70完成3連霸，斬獲本屆3金，成為最大贏家，證明揮別7月受傷低潮，，他笑說：「我今年不順利的事情太多了，希望明年能順順利利。」

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