全運會》400自由 王星皓「泳」破全國

王星皓（右）400公尺自由式破全國紀錄，本屆進帳６金。（記者吳孟儒攝）

9面獎牌含6金 徐安為本屆游泳最強女力，拿到8面獎牌，共7面金牌。（記者吳孟儒攝）

游泳最大贏家

〔記者吳孟儒／台北報導〕台中市王星皓昨在全運會壓軸登場的男子400公尺自由式，飆出3分51秒57奪金，改寫自己所保持的最佳成績，締造全國紀錄，本屆他一次抱走6面金牌，共計9面獎牌，堪稱游泳項目最大贏家。

20歲泳將王星皓甫在6月全國分齡游泳錦標賽游出3分52秒54，樹立400自障礙，如今再次突破個人極限，達成賽前設定目標，令他相當開心。

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事實上，過去兩度參加全運會，王星皓一金難求，但本屆獎牌數大爆發，也為之後參賽注入信心，目前他已拿下奧運200混門票，未來將朝400混資格邁進，鎖定雙奧運Ａ標，下一站將是12月的美國公開賽。

200公尺仰式

莊沐倫寫新猷

昨日游泳池畔佳績不僅於此，高雄市莊沐倫在男子200公尺仰式衝出2分01秒43，改寫自己在去年10月青年奧運會的2分01秒60，書寫新猷。

18歲仰式高手莊沐倫透露，今年剛進入國訓中心訓練約4個月，曾擔心自己是否會不適應，這次設定目標為突破自我，「不管是0.1秒，或是0.01秒，有進步就代表練習是有收穫」。

徐安8獎7金 本屆最狂女力

另一方面，徐安收穫8面獎牌，包含最多的7面金牌，為本屆最狂女力，同時她的100仰日前也以1分02秒88締造新猷，為今年6項新全國紀錄其中之一。

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