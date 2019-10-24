全運會》黃鈺仁3連霸 「跆」進奧運看年底

黃懷萱（藍）拿下生涯在全運會的首金。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕台灣「奧運希望」黃鈺仁，昨在108年桃園全國運動會男子跆拳道對打68公斤級賽事完全制霸，4戰全勝，且場均攻下40.75分，順利幫助桃園市摘金，同時完成3連霸。

黃鈺仁（藍）展現強大進攻實力。（記者廖聿偉攝）

甫於大獎賽摘銅的黃鈺仁展現強大進攻實力，碰上台中市廖惟林豪取54分封王。教練蘇泰源認為：「他的實力已跟國內選手拉開一大截，我也提醒他不要輕敵，嘗試各種進攻手段。」

黃鈺仁上週大獎賽前3輪都攻下超過20分，其中8強賽碰上世界排名第2、2019年世錦賽金牌的英國辛德，更以53：38大勝，震驚海外。蘇泰源說：「他是很有創造力的選手，我鼓勵他加強進攻節奏收到成效。」

目前黃鈺仁世界排名第8，若能在12月的年終大獎賽打入4強，就有機會衝上前6，進入奧運保障名額之內。蘇泰源說：「黃鈺仁傷勢已痊癒，但肌力尚未達到巔峰水準；下一步將加強體能和重訓。」

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黃鈺仁奪全運首金

里約奧運國手黃懷萱則在女子組跆拳道對打57公斤級決賽，力抗183公分的長人羅嘉翎。黃懷萱克服超過15公分的身高差距，以16：13獲勝，拿下生涯首座全運會金牌。

22歲的黃懷萱決定要在明年退役賽後眼眶泛淚地表示：「這面金牌等很久了，希望再給自己最後一次機會，東京奧運就是我的告別戰。」

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