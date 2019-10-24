法國公開賽》戴后晉次輪 小天逆轉勝

周天成昨苦戰印度斯里坎特，最後逆轉勝出。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級750系列法國公開賽首輪，碰上首度交手的德國李怡逢，鏖戰3局後，才以21：7、13：21、21：12收下勝利，晉級次輪。

戴資穎昨首度對上李怡逢，鏖戰3局勝出。（法新社資料照

戴資穎昨面對世界排名41的李怡逢，第1局僅用了10分鐘就以21：7輕鬆拿下，不料次局遇上對手反撲，以13：21讓出，決勝局小戴找回節奏，開局取得大幅領先，最終以21：12勝出。

戴資穎次輪將碰上世界排名23的南韓小將金佳恩，前次她和金佳恩交手為8月世錦賽，當時小戴和她苦戰後，以直落二勝出。

世界排名第2的台灣一哥周天成，昨在首輪以15：21、21：7、21：14逆轉印度好手斯里坎特，收下勝利。再度出現3局大戰，周天成表示，丟掉第1局後，後面兩局他改變策略，希望趁對手體力下滑，透過更多跑動來影響他，他也坦言，要贏下這場比賽真的不容易。

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周天成下一輪將遭遇世界排名第9的香港好手伍家朗，過去14度碰頭，小天拿下10勝佔上風。

許胡配、麟洋配

分頭晉級

女雙許雅晴／胡綾芳則以21：11、22：24、21：12拍下德國德兒呂／巴萊爾莫，晉級16強。男雙方面，「麟洋配」王齊麟／李洋擊敗李哲輝／楊博軒後，次輪將碰上日本嘉村健士／園田啟悟，雙方前次在丹麥戰交手，「麟洋配」以2分差落敗，今力拚復仇。

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