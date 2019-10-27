第一球就飆150公里 黑豹旗「火」熱開打

穀保先發投手潘文輝頻催150公里速球，完成2局奪勝投。（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕第七屆黑豹旗吸引破紀錄的208支球隊參賽，昨由穀保家商火球男潘文輝的150公里速球點燃戰火，他先發2局飆6K無失分，加上松山工農發生10次失誤，上屆冠軍穀保就以23：0輕鬆3局扣倒對手。

本屆黑豹旗也有不少女性選手參與。（記者王藝菘攝）

穀保潘文輝 火球連發

升上高三的潘文輝扛開幕戰先發，面對非科班的對手，第一球就催出150公里速球，以「全員奪三振」完成2局奪勝投，他認為首局沒有熱開，控球比較不好，後來在場邊多熱一下就好轉。他總計投30球，有8球至少150公里，最快152公里。

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過去潘文輝多半職司牛棚投手，包括9月在U18世界盃後援3戰。總教練周宗志表示，打完世界盃後，內部幫他調整回先發，開幕戰讓他適應節奏，「現在局數拉長，投到70球都可以維持住均速。」

近來158公里火球男劉致榮旋風席捲球壇，最速可飆到155公里以上的潘文輝也有注意到，直言台灣怪物真的越來越多，自己會更加著重在體能和重訓，「我也想要再更快，不想讓別人追上。」

穀保主力投手集中在高三，昨也利用張力較小的賽事測試潛力股，唯一高一生馮皓後援1局無失分。周宗志表示，他也是速球派投手，雖沒潘文輝快，在同齡算突出，讓他適應高中球賽節奏，栽培為明後年的主力。

穀保有8名球員是U18台灣隊成員，周宗志說從南韓回來就不斷提醒，別沉溺於冠軍光環當中、從零做起，「他們大部分都是高三生，希望他們珍惜每場比賽、做好本分。」

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