法國羽球公開賽》小戴忍痛輸馬琳 奧原首登后

戴資穎8強戰辛度打到背部不適，4強戰馬琳苦撐2局落敗，無緣決賽。（資料照，歐新社）

日本好手奧原希望週二將首度登上球后寶座。（資料照，歐新社）

8強與辛度戰到背痛

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級750系列法國公開賽4強戰中，強忍背部不適強碰西班牙奧運金牌瑪琳，小戴連日征戰非常疲累，最終以16：21、9：21落敗，無緣決賽，球后寶座也讓賢，日本女將奧原希望將首度登上后座。

戴資穎昨在凌晨8強戰中，和世界排名第6的印度一姊辛度苦戰3局才以21：16、24：26、21：17勝出。賽後小戴坦言，對手身材較高大，力量也很夠，讓她在比賽中跑得很辛苦，背部有疼痛情況，確實感到有些疲憊。

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昨晚的4強戰，戴資穎碰上同樣難纏、世界排名第17的瑪琳，過去小戴和她交手，取得7勝5負的優勢，但前次過招由瑪琳拿下勝利。

4強苦撐落敗 回台檢查傷勢

戴資穎昨開賽明顯露出疲態，仍趁著對手尚未進入狀況，一口氣打出6：1攻勢，不過瑪琳隨即穩住陣腳，連搶8分超車，以21：16先馳得點；次局，戴資穎再度陷入苦戰，屢次回擊掛網或出界失分，最終氣力放盡，以9：21敗陣，無緣冠軍戰。

另一場女單賽事，世界排名16的南韓17歲小將安洗瑩，以21：17、23：21解決世界排名第2的前球后山口茜，生涯首度闖進750系列的決賽，為她驚奇的一季再添一筆，今將和瑪琳爭冠。山口茜無緣連霸後，下週世界排名積分將從9萬1950分被倒扣到8萬8650分，排名退到第4。

戴資穎本週世界排名積分為9萬3045分，由於去年她在法國站拿下亞軍，4強止步後，下週積分將倒扣至9萬1395分，會被上週拿下丹麥站亞軍的日本奧原希望，以9萬1586分超越，讓出球后寶座。戴資穎回台將至高雄長庚檢查背部。

值得一提的是，奧原希望本季雖未有冠軍進帳，但表現平穩，包含世錦賽在內，已有5站闖進冠軍戰，也是下週登頂的關鍵；本週因傷未出賽的陳雨菲則排在第3。

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