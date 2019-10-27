企業排球聯賽》台電開門雙贏 小牛擱置7年球癮

企業排球聯賽昨在新竹縣體育館開幕，中國人纖女排秀「舞力」。（排協提供）

鄧衍敏首戰只能在場邊指導。（排協提供）

鄧衍敏（左一）暫時無法下場比賽，台北鯨華仍以3：1旗開得勝。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新竹報導〕企業15年甲級男女排球聯賽昨在新竹縣體育館點燃戰火，吸引眾多球迷湧入，球員不只展現精湛球技，開幕儀式各隊更展現「舞」力，炒熱氣氛，讓觀眾大飽眼福。

台北鯨華昨出戰以U18培訓隊為主的愛山林隊，前女排國手「小牛」鄧衍敏原定要以球員身分亮相，暌違7年重返球場，豈料收到球團與排協開會名單變動事宜未果的通知，首戰只能以教練之姿在場邊指導，領軍以3：1旗開得勝。

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雖讓特地前來加油的球迷失望，球員在場上也頓失一名穩定軍心的資深老將，但鄧衍敏表示，會尊重排協與球團會議決定，現在只能靜候佳音。

另一方面，尋求挑戰賽4連霸的台電女排，昨以3：1力退中國人纖，過去為男排國手球員的王前鑌，今年才正式接下教練任務，就收下執教生涯首勝。

30歲的王前鑌去年亞運結束，因傷逐漸淡出球場，重心轉往輔導女排，昨一身西裝筆挺站在場邊指導，他力讚球員表現可圈可點，但自己換人的時機點未到位，很多細節沒注意，仍需多加學習，自評表現「勉強及格」。

男排部分，雲林MIZUNO以3：0力退有日本外援渡邊侑磨助拳的CONTI，隊長高偉誠自信表示，交手不會有過大壓力，畢竟國內球員實力不亞於國外球員；至於背負連霸壓力的台電男排，以直落3輕取長力。

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