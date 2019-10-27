台灣裙擺搖搖焦點球星》近3場前5傑 20歲奈紗奪冠熱門

畑岡奈紗近3場比賽名列前5，世界排名衝上第3，被視為台灣裙襬搖搖LPGA的奪冠熱門。（資料照，歐新社）

〔記者廖聿偉／專題報導〕日本高球「天才少女」畑岡奈紗，年僅20歲就已累積3年的LPGA資歷，且球技逐漸成熟，今年3月在起亞精英賽拿下生涯第3座冠軍，且近況火燙，連3場比賽都名列前5，本週世界排名已衝上第3，被視為本屆裙襬搖搖LPGA的奪冠大熱門。

世界排名衝到第3

畑岡奈紗上屆首度來台就繳出並列第12的佳績，經過1年的磨練，開球的距離和準確度都大幅提升，另外抗壓性也明顯增強，沙坑救球成功率高達59.38 %，排名高居本季LPGA第3。

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身高158公分的畑岡奈紗，11歲接觸高球運動，17歲就以業餘身分在日本女子公開賽封后，成為賽史最年輕的冠軍，隔年還締造2連霸，震驚日本高球界，因此被日媒封為「天才少女」。

曾練田徑 轉高球更加分

畑岡奈紗的日文名字念作「NASA」，母親之所以用美國太空總署簡稱命名，就是希望女兒能勇於挑戰，並到達無人所及之處。畑岡奈紗的確也在高球界快速竄起，達到職人境界，人如其名。

母親在高球場工作，畑岡奈紗因此接觸高球，並在國三接受專業訓練，從田徑選手轉往高球發展，也因在田徑隊時下肢訓練很扎實，開球距離遠高於初學者，奠定良好的職業基礎。

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