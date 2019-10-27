Lamigo謝幕》一擊吸金破億 蔡八折的都市傳說

蔡昱詳（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕一棒價值破億元，你相信嗎？蔡昱詳辦到了。

2003年第一金剛對戰兄弟象2和18敗，1勝難求，球季結束La New熊接手，2004年熊隊首戰和兄弟正面對決，當時名叫「蔡泓澤」的蔡昱詳，延長賽10局下一棒掃出右外野再見全壘打，熊隊3：2贏球，澄清湖球場沸騰，彷彿奪得總冠軍。

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昔蔡泓澤今蔡昱詳 轟象成就聽不膩

對兄弟這一勝足足等了1年，老闆劉保佑宣布，從來不打折的La new皮鞋，全國兩百多家門市全面打八折，許多門市賣到缺貨，一週營業額破億元。

「後來人家叫我蔡八折！」蔡昱詳說，當時他是該局首棒打者，只想上壘，沒想到會是全壘打，「那是支平射砲，當時我們球隊體質很差，兩隊實力差太多，能贏兄弟真的很開心。」

另一讓蔡昱詳印象深刻是「爆頭事件」，2003年效力第一金剛的他，打擊時竟被兄弟捕手郭一峰回傳球打中太陽穴，頭盔當場碎裂成好幾片，蔡昱詳倒地不起，隨即送醫急救。

蔡昱詳回憶道，當時就好像被車撞到，眼前一片漆黑，等眼睛睜開醒來人已在醫院，至今記憶猶新。

Lamigo宣布轉賣那一天，蔡昱詳不捨難過落淚，他說：「這十幾年來老闆（劉保佑）把我當一家人，從高雄搬到桃園，對職棒經營不離不棄，非常感謝他。」

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